Solomon è in arrivo a Firenze: tutto pronto per visite e firma sul contratto

Manor Solomon è in arrivo a Firenze. Il calciatore israeliano sarà in città nella tarda mattinata di domani per poi sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con il club viola. Il classe '99 arriverà alla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Tottenham, dopo aver giocato la prima parte di stagione con il Villareal.

Solomon è l'esterno d'attacco che la Fiorentina cerca per invertire la rotta in campionato e dare la possibilità a Vanoli di cambiare assetto dal 1' o a gara in corso. Ex Shakhthar Donetsk (dove è stato compagno di squadra di Dodò), non ha avuto fortuna con la maglia del Tottenham, che lo ha girato prima al Leeds e poi al Villareal dove non ha trovato continuità nella prima metà di stagione. Adesso per lui inizia una nuova avventura.