VN – Conferma su Solomon: per lui contratto lungo in caso di riscatto

Confermiamo che l'affare per portare a Firenze Manor Solomon (la nostra scheda) è praticamente chiuso e dovrebbe essere completato già prima del 6 gennaio. Il suo contratto con il Tottenham attualmente in scadenza nel 2028 è pronto ad essere allungato fino al 2030: se dovesse essere confermato a Firenze dopo i primi 6 mesi in prestito avrà dunque altri 4 anni di contratto con la Fiorentina.