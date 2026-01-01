Un nome che sembra un ossimoro, un giocatore che ha contribuito nel suo piccolo a far rinascere la Fiorentina. Ecco la storia di Felice Evacuo, il bomber da Pompei che ha ridefinito i record di Serie C.
Dalla coabitazione in maglia Florentia Viola con Riganò e Quagliarella ai libri della storia della Serie C. Felice Evacuo ha avuto una lunga e proficua carriera nel calcio giocato, ma oggi cosa fa? Ecco la risposta