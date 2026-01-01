Solomon: tutti i dati su carriera e posizione in campo

Dopo le svariate conferme dell'arrivo in prestito dell'esterno israeliano Manor Solomon di proprietà del Tottenham vi proponiamo una serie di dati che partono dalle caratteristiche fisiche: altezza 170 cm per 65 kg. E' nato il 24 luglio 1999 e usa entrambi i piedi anche se preferibilmente è mancino. Qui sotto la sua carriera in sintesi come riporta sofascore: dopo il campionato troviamo il numero di partite giocate, i minuti totali, reti e assist. In questa prima parte di stagione ha giocato per 365 minuti per un totale di 11 partite collezionando un gol e 4 assist.