L'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha parlato nel canale YouTube congiunto con Fabrizio Romano dei nuovi possibili innesti della Juventus. Tra questi anche un obiettivo della Fiorentina, ovvero Jeremie Boga. Ecco le sue parole.
Moretto: "La Juventus interessata a Chiesa e ad un obiettivo della Fiorentina"
Moretto: “La Juventus interessata a Chiesa e ad un obiettivo della Fiorentina”
I bianconeri, oltre all'ex viola, starebbero monitorando anche altri due obiettivi della Fiorentina.
"Un'idea per la Juventus in questo momento è Federico Chiesa. C'è da capire se il Liverpool lo può lasciare partire, anche perché è partito titolare nell'ultima uscita. Come altra idea c'è anche Boga, profilo che potrebbe essere seguito. Insieme a lui anche Daniel Maldini (altro nome accostato alla Fiorentina n.d.r.), anche se per il momento è una fase di valutazione e non ci sono offerte concrete".
