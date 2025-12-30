Le idee di Paratici, Di Marzio: “Vanoli, 10 cambi e questi sono gli intoccabili”

Il primo calciomercato di Fabio Paratici con la Fiorentina: parla Gianluca di Marzio negli studi di Sky Sport

Redazione VN 30 dicembre 2026 (modifica il 30 dicembre 2026 | 14:19)

La Fiorentina, almeno per ora, sembra intenzionata a proseguire con Paolo Vanoli in panchina. A confermarlo è Gianluca Di Marzio, che a Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione viola chiarendo come non risultino contatti con altri allenatori e come la volontà del club sia quella di continuare a dare fiducia all’attuale tecnico.

«Credo che la Fiorentina voglia dare fiducia a Vanoli, non mi risultano contatti con altri allenatori», ha spiegato il giornalista. «Il lavoro di Paratici è già partito, a prescindere dalle ufficialità».

Un lavoro che, nelle intenzioni, passerà da una profonda ristrutturazione della rosa, pur con tutte le difficoltà legate al mercato invernale. «Partirà da una rivoluzione, le rivoluzioni a gennaio non sono mai facili e vorrebbe cambiare 10 giocatori», ha aggiunto Di Marzio, precisando però come ci sia un nucleo destinato a restare centrale nel progetto: «Mantenendo però De Gea, Gudmundsson, Kean, Dodò, Comuzzo e Parisi che sta facendo molto bene».

Sul fronte mercato, Paratici avrebbe già mosso i primi passi. «Ha già chiesto Brescianini e Samardzic all’Atalanta, da capire se l’Atalanta accetterà», ha rivelato Di Marzio, aprendo anche a possibili piste internazionali: «Se conosco bene Paratici andrà su Silvetti, che è un esterno argentino che gioca in America».