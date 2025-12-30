Chi è Mateo Silvetti? L’esterno offensivo che piace ai viola e gioca con Messi

La Fiorentina sta cercando esterni offensivi, spunta il nome di Mateo Silvetti

La mancanza di esterni offensivi è stato un tema a lungo dibattuto in casa Fiorentina. Per questo il club viola si è messo alla ricerca di alcuni profili che potrebbero fare al caso per la sessione invernale di mercato. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Mateo Silvetti, classe 2006 in forza all'Inter Miami.

Di origini argentine Silvetti è cresciuto nel settore giovanile del Newell's Old Boys, debuttando il 19 luglio 2024. Il 22 agosto 2025 viene ufficializzato il suo trasferimento all'Inter Miami, in MLS, per 4 milioni con un contratto fino al 2029. Da registrare anche la sua presenza con la maglia dell'Argentina Under 20 al Mondiale di categoria con sei presenze e tre gol.

"Toto”, come lo soprannominavano compagni e amici, gioca principalmente come ala destra, ma può essere impiegato anche a sinistra. Ha giocato fin qui nove partite condite da due gol e due assist per un totale di 462 minuti giocati. Virale è la sua rete contro il Cincinnati su assist di Leo Messi: dalla corsia di sinistra entra in area e apre il destro trovando il secondo palo. Silvetti è un giocatore molto esplosivo nello scatto con grande intelligenza di movimenti e nel leggere l'azione.

Ne parla così Ricardo Lunari, suo allenatore ai tempi del Newell’s Old Boys: "Mateo è un giocatore completo: grinta, dedizione e ottima tecnica lo rendono unico. Sempre solidale con i compagni, non si risparmia mai, corre e si dedica alla squadra per tutti i 90 minuti. Dopo l’esperienza all’Inter Miami, sarà sicuramente pronto per il calcio europeo. È un giocatore adatto ai grandi campionati".