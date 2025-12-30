Viola News
Fiorentina a caccia di esterni offensivi: piace Silvetti dell’Inter Miami

Classe 2006, ha giocato nel Newell's
Redazione VN

La Fiorentina sta cercando degli esterni offensivi da portare in rosa nella prossima sessione di calciomercato invernale. Un nome che piace è Mateo Silvetti, attaccante che attualmente veste la maglia dell’Inter Miami.

Il classe 2006 originario di Rosario, ha giocato al Newell’s Old Boys, la squadra dalla quale è partito Leo Messi, prima di arrivare nel club della Pulce. Lo riporta Sky Sport.

