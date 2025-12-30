La Fiorentina sta cercando degli esterni offensivi da portare in rosa nella prossima sessione di calciomercato invernale. Un nome che piace è Mateo Silvetti, attaccante che attualmente veste la maglia dell’Inter Miami.
Fiorentina a caccia di esterni offensivi: piace Silvetti dell’Inter Miami
Classe 2006, ha giocato nel Newell's
Il classe 2006 originario di Rosario, ha giocato al Newell’s Old Boys, la squadra dalla quale è partito Leo Messi, prima di arrivare nel club della Pulce. Lo riporta Sky Sport.
