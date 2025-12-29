Obiettivi: McKennie, in stallo i dialoghi per il rinnovo di contratto. Il punto

La trattativa per il rinnovo di contratto di McKennie ha subito una frenata

Redazione VN 29 dicembre - 17:15

Fabio Paratici potrebbe portare con sé l'interesse per un giocatore già cercato dalla Fiorentina in passato: Weston McKennie. Il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e la sensazione è che sia difficile un suo rinnovo.

Come riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto, la Juventus e McKennie avevano raggiunto un accordo verbale per il prolungamento di contratto, ma l'orientamento adesso è cambiato. La trattativa si è infatti fermata alle commissioni e la trattativa si è congelata.

Il desiderio di McKennie è quello di tornare in America e l'MLS starebbe spingendo per portarlo in rosa a parametro zero. Spalletti ha grande considerazione del centrocampista, ma allo stesso tempo punterebbe sull'arrivo di Davide Frattesi.