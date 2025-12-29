Non solo cessioni, in casa Fiorentina si pensa anche ai possibili arrivi per rinforzare una rosa che deve lottare per salvarsi. Secondo la Nazione, l'arrivo di Fabio Paratici potrebbe riaccendere l'interesse per Weston McKennie, centrocampista della Juventus:
Nazione: "Paratici a Firenze riaccende l'interesse per un giocatore di Spalletti"
La Fiorentina su un centrocampista della Juventus
Fra i nomi che ritornano, agganciati a maggior ragione anche alla presenza di Paratici, c'è anche quello di Weston McKennie, che la Fiorentina vorrebbe provare a ritrattare con la Juventus visto che il contratto in scadenza il prossimo giugno difficilmente sarà rinnovato. Nome accostato a lungo nell'estate del 2024 con il centrocampista che ha già detto di sognare una permanenza in bianconero. Vedremo. Sta di fatto che il lavoro che attende Paratici è fitto e complicato. Se la Fiorentina ha una speranza, quella passa dal mercato di gennaio.
