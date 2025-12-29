Nazione: “Raffaele Palladino bussa al VP per 2 giocatori della Fiorentina”

Viola News
L'Atalanta vorrebbe 2 giocatori viola
Fabio Paratici è atteso a Firenze il 5 gennaio e la prima cosa che farà sarà pensare al mercato. La Nazione si sofferma sulle possibili cessioni, con un ex allenatore viola che bussa alle porte del Viola Park: 

In ogni caso almeno un rinforzo per ruolo arriverà, fermo restando che partiranno in diversi. Da Richardson a Pablo Mari, passando per Kouame (il cui ingaggio da 1,7 milioni a stagione è pesantissimo). Non è escluso poi che possa andarsene anche qualche altro calciatore, pure fra i cosiddetti titolari. Su Mandragora, per esempio, è vigile l'Atalanta di Palladino, che un pensiero lo sta rifacendo anche su Mari, fedelissimo dai tempi del Monza.

