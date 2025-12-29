Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Vanoli tra infortuni e rientri: Fazzini non recupera, ma si rivede Gosens

La Nazione

Vanoli tra infortuni e rientri: Fazzini non recupera, ma si rivede Gosens

Vanoli tra infortuni e rientri: Fazzini non recupera, ma si rivede Gosens - immagine 1
La Nazione su Gosens e Fazzini
Redazione VN

Dopo la domenica di riposo concessa da Vanoli, la Fiorentina riprenderà oggi gli allenamenti al Viola Park iniziando la preparazione in vista della delicata sfida contro la Cremonese. Una partita da non fallire, fondamentale per mantenere viva la speranza salvezza e particolarmente sentita anche dal punto di vista del tifo. I viola affronteranno una settimana di lavoro intensa, con sedute quotidiane fino al match.

Sul fronte infermeria restano diverse situazioni da monitorare. Jacopo Fazzini è ancora fermo per il problema alla caviglia, rivelatosi più serio del previsto: il suo rientro non è imminente e finora non è mai stato disponibile nemmeno per la panchina. Out anche Pablo Marí, alle prese con una lesione di primo grado al soleo della gamba destra, che difficilmente potrà essere recuperato per la gara contro la squadra di Nicola.

La nota positiva arriva invece dal rientro di Robin Gosens, tornato in campo a Parma e ora pronto, dopo una settimana completa di allenamenti, a candidarsi per una maglia da titolare. Vanoli potrà così riabbracciare uno degli elementi più importanti della rosa. Da valutare infine la posizione di Amir Richardson, escluso per scelta tecnica nell’ultima partita e sempre più vicino a una possibile cessione nel mercato di gennaio. Lo scrive la Nazione. 

Leggi anche
Fiorentina e l’anno orribile alle porte del centenario: così salvarsi è dura
La Fiorentina torna ad allenarsi: il punto dall’infermeria

© RIPRODUZIONE RISERVATA