Dopo la domenica di riposo concessa da Vanoli, la Fiorentina riprenderà oggi gli allenamenti al Viola Park iniziando la preparazione in vista della delicata sfida contro la Cremonese. Una partita da non fallire, fondamentale per mantenere viva la speranza salvezza e particolarmente sentita anche dal punto di vista del tifo. I viola affronteranno una settimana di lavoro intensa, con sedute quotidiane fino al match.
La Nazione
Vanoli tra infortuni e rientri: Fazzini non recupera, ma si rivede Gosens
Sul fronte infermeria restano diverse situazioni da monitorare. Jacopo Fazzini è ancora fermo per il problema alla caviglia, rivelatosi più serio del previsto: il suo rientro non è imminente e finora non è mai stato disponibile nemmeno per la panchina. Out anche Pablo Marí, alle prese con una lesione di primo grado al soleo della gamba destra, che difficilmente potrà essere recuperato per la gara contro la squadra di Nicola.
La nota positiva arriva invece dal rientro di Robin Gosens, tornato in campo a Parma e ora pronto, dopo una settimana completa di allenamenti, a candidarsi per una maglia da titolare. Vanoli potrà così riabbracciare uno degli elementi più importanti della rosa. Da valutare infine la posizione di Amir Richardson, escluso per scelta tecnica nell’ultima partita e sempre più vicino a una possibile cessione nel mercato di gennaio. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA