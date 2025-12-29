Vanoli tra infortuni e rientri: Fazzini non recupera, ma si rivede Gosens

Sul fronte infermeria restano diverse situazioni da monitorare. Jacopo Fazzini è ancora fermo per il problema alla caviglia, rivelatosi più serio del previsto: il suo rientro non è imminente e finora non è mai stato disponibile nemmeno per la panchina. Out anche Pablo Marí, alle prese con una lesione di primo grado al soleo della gamba destra, che difficilmente potrà essere recuperato per la gara contro la squadra di Nicola.