La Fiorentina torna ad allenarsi: il punto dall’infermeria

Fazzini e Pablo Marì ancora out
Un giorno libero, quello di ieri, per provare a togliersi di dosso le tossine della decima sconfitta in campionato, prima di iniziare a preparare la sfida alla Cremonese, sorta di ultima spiaggia per le speranze viola. La Fiorentina tornerà in campo oggi per preparare la prima sfida del 2026 al Franchi, un appuntamento da non fallire soprattutto per l’allenatore, tornato in bilico dopo il k.o. con il Parma.

Tra le poche notizie positive della gara del Tardini, il ritorno in campo di Gosens che adesso si candida a ritrovare la maglia da titolare nel match contro i lombardi, mentre per rivedere Fazzini servirà ancora pazienza come nel caso di Pablo Marì rimasto fuori dall’ultima partita di campionato per via di una lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra, postumo dell’ultima gara di Conference League giocata in Svizzera contro il Losanna. Lo scrive il Corriere Fiorentino. 

