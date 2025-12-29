Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Di Marzio: “La Fiorentina è interessata a Lazar Samardzic dell’Atalanta”

calciomercato

Di Marzio: “La Fiorentina è interessata a Lazar Samardzic dell’Atalanta”

Di Marzio: “La Fiorentina è interessata a Lazar Samardzic dell’Atalanta” - immagine 1
Nome nuovo per il centrocampo della Fiorentina
Redazione VN

Fabio Paratici arriverà a Firenze il 5 gennaio, ma intanto la Fiorentina sta già organizzando il piano per il mercato. Saranno tanti i reparti da rinforzare, dalla difesa all'attacco e molto dipenderà anche dalle cessioni.

Intanto, Gianluca Di Marzio ha riportato l'interesse del club di Rocco Commisso per Lazar Samardzic, centrocampista dell'Atalanta di Raffaele Palladino.

L'ex Udinese è stato anche in passato un obiettivo viola e con l'Atalanta non sta trovando tanto spazio. Su di lui ci sarebbe anche la Lazio di Maurizio Sarri, ma adesso la Fiorentina sembra essersi iscritta con forza al centrocampista serbo.

Leggi anche
Non solo Samardzic, Di Marzio: “Sondato un altro centrocampista della Dea”
Gasperini vuole rinforzi in difesa: nel mirino due obiettivi della Fiorentina

© RIPRODUZIONE RISERVATA