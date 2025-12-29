Fabio Paratici arriverà a Firenze il 5 gennaio, ma intanto la Fiorentina sta già organizzando il piano per il mercato. Saranno tanti i reparti da rinforzare, dalla difesa all'attacco e molto dipenderà anche dalle cessioni.
Di Marzio: “La Fiorentina è interessata a Lazar Samardzic dell’Atalanta”
Intanto, Gianluca Di Marzio ha riportato l'interesse del club di Rocco Commisso per Lazar Samardzic, centrocampista dell'Atalanta di Raffaele Palladino.
L'ex Udinese è stato anche in passato un obiettivo viola e con l'Atalanta non sta trovando tanto spazio. Su di lui ci sarebbe anche la Lazio di Maurizio Sarri, ma adesso la Fiorentina sembra essersi iscritta con forza al centrocampista serbo.
