Di Marzio: “La Fiorentina è interessata a Lazar Samardzic dell’Atalanta”

Fabio Paratici arriverà a Firenze il 5 gennaio , ma intanto la Fiorentina sta già organizzando il piano per il mercato. Saranno tanti i reparti da rinforzare, dalla difesa all'attacco e molto dipenderà anche dalle cessioni.

L'ex Udinese è stato anche in passato un obiettivo viola e con l'Atalanta non sta trovando tanto spazio. Su di lui ci sarebbe anche la Lazio di Maurizio Sarri, ma adesso la Fiorentina sembra essersi iscritta con forza al centrocampista serbo.