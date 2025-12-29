Gasperini vuole rinforzi in difesa: nel mirino due obiettivi della Fiorentina

In casa Roma, oltre al profilo di Disasi del Chelsea, viene seguito con attenzione anche Radu Dragusin, ex Juventus e Genoa oggi al Tottenham. Un’operazione complessa, ma da monitorare con cura, soprattutto perché il difensore è rientrato in panchina il 20 dicembre contro il Liverpool dopo un lungo stop di un anno dovuto alla rottura del legamento crociato subita a gennaio 2025. Proprio per questo, Dragusin potrebbe rappresentare un’occasione di mercato, pur con qualche inevitabile dubbio legato alla condizione fisica. Lo riporta Sky Sport.

Da sottolineare che sia Disasi sia Dragusin sono due obiettivi concreti anche della Fiorentina, che sta valutando rinforzi difensivi in vista del mercato di gennaio. In caso di apertura da parte del Tottenham, però, la concorrenza potrebbe aumentare, visto l’interesse di altri club pronti a inserirsi nella trattativa.