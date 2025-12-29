Viola News
La Fiorentina su McKennie, ma prima deve passare su Spalletti: la situazione

Ma la Juventus è davvero intenzionata a cedere McKennie?
Nella giornata di oggi è riemerso l'interesse da parte della Fiorentina per un giocatore già cercato in passato: Weston McKennie. Il centrocampista della Juventus è in scadenza di contratto e potrebbe rivelarsi un'occasione per Fabio Paratici. La Gazzetta dello Sport però sottolinea l'importanza che lo statunitense ha per il calcio di Luciano Spalletti. Non sarà facile trattare la sua cessione:

Lucio sta coinvolgendo praticamente tutti, senza dar troppo peso alle scadenze di contratto. Weston McKennie è diventato intoccabile e Kostic ha segnato due reti pesanti a Cremona e Firenze. Segnali incoraggianti arrivano anche dagli ultimi acquisti: Edon Zhegrova ha cambiato la partita di Pisa, Jonathan David ha messo lo zampino nei gol dell'Arena e con Spalletti ha segnato due volte in Champions. E Lois Openda? Dopo il timbro di Bodo, si è sbloccato in Serie A contro la Roma.

