Obiettivi viola, riecco Dragusin dopo quasi un anno: “Bentornato Radu”

Gli Spurs lo hanno omaggiato sui profili social con un "Bentornato Radu". Il rumeno classe 2002 era lontano dai campi da ben undici mesi, e adesso è pronto ad essere protagonista anche sul mercato. Nei giorni scorsi il suo agente ha indicato l'Italia come destinazione gradita per il suo assistito, con Fiorentina, Napoli e Roma interessate.