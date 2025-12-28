Viola News
Obiettivi viola, riecco Dragusin dopo quasi un anno: “Bentornato Radu”

Il Tottenham riaccoglie Dragusin dopo l'infortunio al crociato. Il difensore in campo nei minuti finali del match con il Crystal Palace
Dopo quasi un anno di stop per l'infortunio al crociato rimediato nello scorso gennaio, torna finalmente in campo Radu Dragusin. Il difensore del Tottenham, accostato alla Fiorentina visto l'arrivo imminente di Fabio Paratici, è subentrato nei minuti finali nella sfida vinta in trasferta sul campo del Crystal Palace.

Gli Spurs lo hanno omaggiato sui profili social con un "Bentornato Radu". Il rumeno classe 2002 era lontano dai campi da ben undici mesi, e adesso è pronto ad essere protagonista anche sul mercato. Nei giorni scorsi il suo agente ha indicato l'Italia come destinazione gradita per il suo assistito, con Fiorentina, Napoli e Roma interessate.

