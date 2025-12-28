Il nome di Niccolò Pisilliera stato accostato più volte alla Fiorentina e nelle ultime settimane anche al Genoa. Ma la possibilità di vederlo a Firenze è minima e anche il tecnico della Roma, Gianpiero Gasperini si è espresso in merito:
calciomercato
Gasperini fa muro su Pisilli: "Improponibile un suo allontanamento adesso"
Gianpiero Gasperini su Pisilli, obiettivo della Fiorentina a centrocampo
Su Pisilli ho già detto la mia due settimane fa: è un ragazzo molto molto interessante, non solo in prospettiva ma anche nell'immediato, che ha trovato poco spazio per le prestazioni di Cristante, Koné ed El Aynaoui. Io ho molta considerazione di Pisilli, forse come per tutti i giovani sarebbe meglio giocasse di più, se lo potesse fare nella Roma sarei contento e mi auguro possa farlo nella Roma. E comunque in questo momento è assolutamente improponibile un suo allontanamento.
