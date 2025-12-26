Romano: “Roma e Fiorentina su Dragusin. C’è però un ostacolo. Il punto”

L'insider di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato attraverso il suo canale YouTube di alcuni nomi che le squadre italiane starebbero monitorando. Ecco le sue parole su Radu Dragusin, difensore romeno del Tottenham.

"Radu Dragusin sta rientrando da un infortunio e potrebbe tornare in Italia dopo l'esperienza tra Juventus, Genoa e Tottenham. C'è la possibilità che torni in Italia, il Tottenham al momento non ha dato l'ok per la partenza, ma la Roma e la Fiorentina ci stanno pensando. I giallorossi potrebbero presentare un'offerta a gennaio, ma puntano anche Disasi del Chelsea disponibile solo a titolo definitivo; anche i gigliati potrebbero tentare l'assalto, anche se la posizione in classifica dei viola potrebbe costituire un ostacolo all'arrivo del giocatore. Ci vorrebbe un opera di convincimento del giocatore, anche se con Paratici a gennaio si prospetta una Fiorentina diversa".