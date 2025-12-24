Anche Dragusin in uscita dal Tottenham? L’agente: “Italia la miglior soluzione”

Manca ormai pochissimo e Fabio Paratici entrerà ufficialmente all'interno della dirigenza della Fiorentina. Ma il dirigente non è l'unico che potrebbe lasciare il Tottenham a stretto giro di posta. Anche Radu Dragusin, ex obiettivo viola su cui ha messo gli occhi l'Inter, potrebbe decidere di tornare in Italia. Ne ha parlato il suo agente Florin Manea a Digisport: