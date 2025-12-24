Manca ormai pochissimo e Fabio Paratici entrerà ufficialmente all'interno della dirigenza della Fiorentina. Ma il dirigente non è l'unico che potrebbe lasciare il Tottenham a stretto giro di posta. Anche Radu Dragusin, ex obiettivo viola su cui ha messo gli occhi l'Inter, potrebbe decidere di tornare in Italia. Ne ha parlato il suo agente Florin Manea a Digisport:
Anche Dragusin in uscita dal Tottenham? L’agente: “Italia la miglior soluzione”
La sua condizione è molto buona, l’ho visto in un’amichevole, ha giocato 90 minuti. Mi sembra più forte, più veloce, più elastico. Lui mi ha detto che è pronto. È stato convocato per la partita con il Liverpool, quindi sta bene. Ha bisogno di alcune partite. Non deve giocarle tutte, ma deve avere un certo numero di gare. Se il numero di partite non è quello che desideriamo, allora prenderemo in considerazione anche una partenza. La posizione del club è che non vuole venderlo, ma ci penserò. Parlerò con lui e vedremo quale decisione prendere. Per il momento non mi ha chiamato nessuno. È una situazione in bilico. Ci sarebbero offerte, l’interesse c’è. Anche dall’Inghilterra, ma da un club più piccolo. Allora l’Italia è la soluzione migliore, andrebbe in un grande club.
