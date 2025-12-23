32 DASPO ai tifosi viola per Fiorentina-Montpellier. Cosa era successo?

Non era stata um'amichevole tranquilla, quella del 4 agosto 2024 tra Fiorentina e Montpellier. Prima del match le due tifoserie erano venute a contatto sul ponte Giovanni da Verrazzano angolo Lungarno Colombo. Come scrive il Corriere Fiorentino, la questura ha emesso 32 provvedimenti di DASPO nei confronti dei tifosi viola. Secondo la ricostruzione, molti ultras francesi erano giunti a Firenze con lo scopo di cercare lo scontro con i fiorentini.

Cosa è successo

Questo il racconto degli scontri, del Corriere Fiorentino: "L’intera azione, durata un paio di minuti, ha coinvolto in totale circa 80 ultrà delle due opposte frange, di cui 32 fiorentini, armati di aste e cinghie, con volto travisato da caschi da moto, passamontagna e cappucci, e circa 50 ultrà francesi del Montpellier, scesi da un’autovettura e da 5 minivan, alcuni dei quali impugnando, laste rigide con drappi di tessuto, arancione e blu - colori sociali della compagine calcistica del Montpellier - dando vita ad una violenta rissa."