L'ex viola Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com dove ha detto la sua sul momento della Fiorentina:
Di Gennaro: “Sarà un caso che Vanoli abbia vinto dopo aver cambiato modulo?”
L'ex viola commenta la vittoria di ieri con l'Udinese
Ha cambiato modulo Vanoli, sarà un caso? Un po' come Palladino, che cambiò modulo con la Lazio e si riprese. Anche Pioli poteva cambiare prima. E poi c'è la notizia di Paratici, è una scelta importante. Ora ci sono altre prove, a partire dal Parma. Non so se la squadra ha avuto un vantaggio dal non avere inizialmente la Curva, forse sentiva troppo la pressione
