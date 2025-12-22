Di Gennaro: “Sarà un caso che Vanoli abbia vinto dopo aver cambiato modulo?”

Viola News
L'ex viola commenta la vittoria di ieri con l'Udinese
L'ex viola Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com dove ha detto la sua sul momento della Fiorentina:

Ha cambiato modulo Vanoli, sarà un caso? Un po' come Palladino, che cambiò modulo con la Lazio e si riprese. Anche Pioli poteva cambiare prima. E poi c'è la notizia di Paratici, è una scelta importante. Ora ci sono altre prove, a partire dal Parma. Non so se la squadra ha avuto un vantaggio dal non avere inizialmente la Curva, forse sentiva troppo la pressione

