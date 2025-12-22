Il retroscena sulla fascia, Tgr: Vanoli ha chiesto un passo indietro a Ranieri

La scelta è definitiva. De Gea da ieri è il nuovo capitano

Fra le tante sorprese nella distinta della gara di ieri fra Fiorentina e Udinese, una in particolare ha fatto maggiormente scalpore. Luca Ranieri non figurava più come capitano viola. La fascia è infatti passata sul braccio di David De Gea . Una scelta molto forte che adesso trova una spiegazione.

A svelare il retroscena relativo alla fascia è il Tgr Rai Toscana che spiega come sia stato Paolo Vanoli ad aver chiesto a ranieri un passo indietro nella giornata di venerdì. Una richiesta che il classe '99 ha capito e accettato. Si tratta, si apprende, di una decisione definitiva. Anche nelle prossime partite lo spagnolo continurà ad essere capitano.