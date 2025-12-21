Il tifo organizzato continua a farsi sentire durante Fiorentina-Udinese. Dopo i cori alla squadra sulla Serie B, è toccato alla società, anzi proprio al presidente in persona. "Società inesistente, ma dov'è il presidente?", questo il primo coro intonato, per poi proseguire con "E Commisso dov'è?" ripetuto per alcuni minuti.
La Curva: “Società inesistente, dov’è il presidente?”. Poi fischi nonostante il 5-1
La Curva si fa sentire contro Rocco Commisso e la società viola
La larga vittoria maturata proprio a partire dall'ingresso in campo degli ultras non ha risparmiato alla società una contestazione durissima da parte del tifo organizzato. Alla fine della partita, la squadra ha provato a salutare i tifosi in Ferrovia, ma sono arrivati fischi in contrasto con gli applausi della tribuna.
