Fiorentina-Udinese, i numeri del Franchi: pubblico delle grandi occasioni

Secondo i dati ufficiali, per la sfida con l'Udinese sono stati emessi 18.405 tagliandi, con un incasso complessivo di € 387.945,00
Nonostante la classifica, la contestazione, il comunicato della Fiesole e tutto il contorno, il Franchi non manca mai all'appuntamento. Secondo i dati ufficiali, per la sfida con l'Udinese sono stati emessi 18.405 tagliandi, con un incasso complessivo di € 387.945,00. Una bella risposta del pubblico viola.

