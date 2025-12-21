Nonostante la classifica, la contestazione, il comunicato della Fiesole e tutto il contorno, il Franchi non manca mai all'appuntamento. Secondo i dati ufficiali, per la sfida con l'Udinese sono stati emessi 18.405 tagliandi, con un incasso complessivo di € 387.945,00. Una bella risposta del pubblico viola.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Fiorentina-Udinese, i numeri del Franchi: pubblico delle grandi occasioni
news viola
Fiorentina-Udinese, i numeri del Franchi: pubblico delle grandi occasioni
Secondo i dati ufficiali, per la sfida con l'Udinese sono stati emessi 18.405 tagliandi, con un incasso complessivo di € 387.945,00
© RIPRODUZIONE RISERVATA