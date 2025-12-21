Il tifo organizzato entra al suo posto, in Curva Fiesole, proprio al ventesimo minuto, come scritto nel comunicato dei giorni scorsi. Appena dopo la rete del vantaggio firmata da Mandragora, curiosamente. Prima dell'entrata, due tifosi sono andati a posizionare uno striscione, con su scritto: "Vergognatevi tutti".
Il riferimento ovviamente, come precedentemente sottolineato nel comunicato, va ai calciatori, definiti bambocci viziati, alla dirigenza non all'altezza e al presidente fantasma Commisso.
