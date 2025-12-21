Il tifo entra in Fiesole: petardi in campo, gara sospesa e tribuna stizzita

È successo di tutto all'entrata della Curva Fiesole. Il tifo organizzato ha preso posto in Curva, e l'ha fatto in modo molto rumoroso. Petardi e fumogeni lanciati in campo, tanto che Mariani ha dovuto per pochi minuti sospendere la partita. La tribuna è rimasta stizzita per il comportamento della Curva, visto che la squadra è in vantaggio. Sono arrivati fischi da parte del restante tifo dello stadio