Fiorentina-Udinese, i viola entrano in campo tra i fischi dei pochi in curva

Clima teso al Franchi: fischi della Curva Fiesole alla Fiorentina prima dell’Udinese
Tommaso Ormini

Nonostante la protesta con l'entrata nello stadio ritardata di venti minuti, il clima è comunque teso al Franchi prima di Fiorentina-Udinese. All’ingresso in campo della squadra viola per il consueto riscaldamento prepartita, dai pochi presenti in  Curva Fiesole sono piovuti fischi indirizzati al gruppo guidato da Vanoli.

Una contestazione annunciata, alla luce del momento estremamente delicato che sta vivendo la Fiorentina, non solo sportivo, ma anche di un presidente assente e di una dirigenza non all'altezza. Fuori dallo stadio anche alcuni fuochi d'artificio

