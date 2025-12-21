Pablo Marì fuori dai convocati. Ecco perchè salterà l’Udinese

Paolo Vanoli si gioca moltissimo contro l'Udinese, dato che il tecnico non sembra avere una posizione saldissima. Vanoli dovrà fare a meno di Robin Gosens e Jacopo Fazzini, assenti già nelle scorse uscite. Oltre a loro però, mancherà anche Pablo Marì. Lo spagnolo (tra l'altro ex della sfida) non figura nella lista dei convocati. Marì, come confermato dalla Fiorentina in un report, ha avuto un "risentimento al soleo della gamba destra", e quindi sarà costretto a rimanere ai box. Un'assenza pesante, vista la centralità di Marì, soprattutto nella difesa a 3 di Vanoli.