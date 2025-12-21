I convocati della Fiorentina: Gosens ancora out, assenza a sorpresa in difesa

La Fiorentina tra poche ore sfiderà l'Udinese, in una gara cruciale per le ambizioni salvezza della Fiorentina. Paolo Vanoli si gioca moltissimo nella gara del Franchi. Il club viola ha comunicato i convocati. Una lista che non presenta ancora una volta, i nomi di Jacopo Fazzini e di Robin Gosens. Il tedesco manca ormai da molte settimane, mentre Fazzini non ha ancora recuperato. Oltre a loro manca anche Pablo Marì, che quindi non ci sarà al Franchi. La lista completa: