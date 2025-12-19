La Fiorentina sta valutando l’ingresso di una nuova figura dirigenziale all’interno della propria struttura societaria. Qualcuno che possa dare una svolta in un momento così delicato e che possa aiutare il club e la squadra a dare una svolta alla stagione.
Fiorentina alla ricerca di un dirigente. Anche Fabio Paratici in corsa
L'indiscrezione sul possibile nuovo dirigente della Fiorentina
Tra i profili presi in considerazione erano usciti i nomi di Giuntoli e Sabatini. Lady Radio riporta anche la figura di Fabio Paratici, che, dopo aver scontato la squalifica legata alle vicende giudiziarie del suo passato alla Juventus, è tornato a operare come direttore sportivo al Tottenham, condividendo l’incarico con Johan Lange.
