Serena consiglia Gasperini: “Fossi la Roma farei un tentativo per Piccoli”

Aldo Serena, ex calciatore e ora commentatore, si è espresso così in merito all'attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli sul proprio canale X:
Consigli per gli acquisti (non richiesti). Per il gioco di Gasperini, un centravanti fisico, abbastanza veloce e resistente: Roberto Piccoli. La Viola non vorrà cederlo, ma un tentativo al ribasso fossi la Roma lo farei.
