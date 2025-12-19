Viola News
Curva Fiesole: “Contro l’Udinese 20 minuti di vuoto. Vergognatevi tutti”

Curva Fiesole: “Contro l’Udinese 20 minuti di vuoto. Vergognatevi tutti” - immagine 1
L'iniziativa della Curva Fiesole in segno di protesta
Dopo l'ennesima sconfitta della Fiorentina, stavolta per mano del Losanna in Conference League, la Curva Fiesole ha diramato un appello attraverso il proprio profilo Instagram.

La parte calda del tifo viola invita i tifosi che domenica andranno allo stadio per la partita contro l'Udinese a rimanere fuori per i primi 20 minuti in segno di protesta. Il comunicato:

