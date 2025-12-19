Dopo l'ennesima sconfitta della Fiorentina, stavolta per mano del Losanna in Conference League, la Curva Fiesole ha diramato un appello attraverso il proprio profilo Instagram.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Curva Fiesole: “Contro l’Udinese 20 minuti di vuoto. Vergognatevi tutti”
news viola
Curva Fiesole: “Contro l’Udinese 20 minuti di vuoto. Vergognatevi tutti”
L'iniziativa della Curva Fiesole in segno di protesta
La parte calda del tifo viola invita i tifosi che domenica andranno allo stadio per la partita contro l'Udinese a rimanere fuori per i primi 20 minuti in segno di protesta. Il comunicato:
© RIPRODUZIONE RISERVATA