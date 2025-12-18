Fiorentina ai play-off. Ecco le due possibili avversarie in Conference

Una sconfitta che fa malissimo, quella di Losanna. Una sconfitta che obbliga la viola a passare dai play-off, un ulteriore disturbo in una stagione che già è maledetta per gli uomini di Vanoli. L'avversario della Fiorentina ai play-off, sarà uno tra Omonia Fc (Cipro) e Jagiellonia (Polonia). Il sorteggio si terrà il 16 gennaio, quando i viola capiranno contro chi giocare nel doppio confronto. Mentre agli ottavi (in caso di vittoria), la Fiorentina sfiderà una tra Strasburgo e Rakow.