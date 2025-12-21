Vanoli cambia il capitano, niente più Ranieri. Ecco chi ha la fascia

Notizia sorprendente in casa Fiorentina per la partita contro l'Udinese. Paolo Vanoli non cambia il modulo, scegliendo sempre la difesa a 3, ma cambiando il capitano. La fascia di capitano oggi non sarà sul braccio di Luca Ranieri.
Sarà David De Gea il capitano della Fiorentina, al posto del difensore ex Salernitana. Una scelta forte di Vanoli, quella del cambio di fascia.
Ranieri, nelle note, è comunque segnato come vice capitano. Non del tutto destituito, quindi, il capitano viola, che però difficilmente riavrà la fascia dato che il portiere salvo infortuni non esce.
