Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS partite formazioni ufficiali Formazioni ufficiali: solo un cambio negli uomini rispetto al Verona

partite

Formazioni ufficiali: solo un cambio negli uomini rispetto al Verona

Formazioni ufficiali: solo un cambio negli uomini rispetto al Verona - immagine 1
Vanoli e Runjaic, ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Udinese.
Redazione VN

Fiorentina-Udinese, una gara cruciale per i viola. Al Franchi non c'è più tempo, Vanoli deve centrare i 3 punti, altrimenti il suo posto sarà a rischio. La vigilia è stata contrassegnata dalle voci su Paratici, ma ora conta solo il campo. La novità, invece che nello schieramento nel quale cambia solo Ndour per Sohm rispetto alla gara col Verona, è rappresentata dall'assegnazione della fascia di capitano: non Ranieri, ma De Gea. Ecco le scelte di Vanoli e Runjaic:

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Ndour, Fagioli, Mandragora; Parisi, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.

Leggi anche
Losanna-Fiorentina: sorprese confermate, Kouadio e Kouamé dal 1′
Formazioni ufficiali: niente difesa a 4. La scelta tra Fagioli e Nicolussi

© RIPRODUZIONE RISERVATA