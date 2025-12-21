Formazioni ufficiali: solo un cambio negli uomini rispetto al Verona

Fiorentina-Udinese, una gara cruciale per i viola. Al Franchi non c'è più tempo, Vanoli deve centrare i 3 punti, altrimenti il suo posto sarà a rischio. La vigilia è stata contrassegnata dalle voci su Paratici, ma ora conta solo il campo. La novità, invece che nello schieramento nel quale cambia solo Ndour per Sohm rispetto alla gara col Verona, è rappresentata dall'assegnazione della fascia di capitano: non Ranieri, ma De Gea. Ecco le scelte di Vanoli e Runjaic: