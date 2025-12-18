Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altri campionati conference league Losanna-Fiorentina: sorprese confermate, Kouadio e Kouamé dal 1′

partite

Losanna-Fiorentina: sorprese confermate, Kouadio e Kouamé dal 1′

Formazioni ufficiali Kouadio
Le formazioni ufficiali di Losanna e Fiorentina per la sfida di Conference League con fischio d'inizio alle 21:00 in Svizzera
Redazione VN

Alle 21:00 presso lo stadio de la Tuilière, il fischio d'inizio dell'ultima sfida della League Phase di Conference League della Fiorentina contro gli svizzeri del Losanna. Novità confermate: Martinelli torna in porta. Kouadio e Kouamé insieme sulle fasce. Davanti la coppia Piccoli-Dzeko. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

LOSANNA (4-3-1-2): Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana; Sigua, Roche, Butler-Oyedeji; Lekoueiry; Bair, Kana-Blylk. All. Zeidler

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Marì, Viti; Kouadio, Nicolussi Caviglia, Sohm Richardson, Kouamé; Dzeko, Piccoli. All. Paolo Vanoli

Leggi anche
Cosa serve alla Fiorentina per evitare i playoff di Conference? Le combinazioni
Il belga D’hondt arbitra Losanna-Fiorentina: poca esperienza anche in Conference

© RIPRODUZIONE RISERVATA