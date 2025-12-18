Alle 21:00 presso lo stadio de la Tuilière, il fischio d'inizio dell'ultima sfida della League Phase di Conference League della Fiorentina contro gli svizzeri del Losanna. Novità confermate: Martinelli torna in porta. Kouadio e Kouamé insieme sulle fasce. Davanti la coppia Piccoli-Dzeko. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:
Losanna-Fiorentina: sorprese confermate, Kouadio e Kouamé dal 1′
Le formazioni ufficiali di Losanna e Fiorentina per la sfida di Conference League con fischio d'inizio alle 21:00 in Svizzera
LOSANNA (4-3-1-2): Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana; Sigua, Roche, Butler-Oyedeji; Lekoueiry; Bair, Kana-Blylk. All. Zeidler
FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Marì, Viti; Kouadio, Nicolussi Caviglia, Sohm Richardson, Kouamé; Dzeko, Piccoli. All. Paolo Vanoli
