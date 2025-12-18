Viola News
Il belga D’hondt arbitra Losanna-Fiorentina: poca esperienza anche in Conference

Conference League
D'hondt ha diretto una sola gara di Conference League in questa stagione, ha poca esperienza nelle competizioni europee
Simone Pagnini

Lothar D’hondt è l'arbitro belga designato da Rosetti per la sesta e ultima giornata della fase campionato di Conference League. Sarà lui, fischietto belga di 31 anni con poca esperienza in Europa, a dirigere Losanna-Fiorentina, stasera alle 21.

D'hondt vanta molte direzioni nel campionato belga, dove si è fatto notare per la precisa gestione di gara e per l’empatia con i calciatori. In questa stagione ha diretto una sola gara di Conference League, una ciascuna nei turni preliminari di qualificazione a Champions League ed Europa League, oltre a tre gare di Youth League. La sua esperienza non è molta, come emerge dalle gare dirette fino qui. Questa gara sarà utile anche a lui per accrescerla e rafforzarsi in Europa. La media di sanzioni disciplinari per partita è 4,5 in media nella competizione.

La designazione completa della squadra arbitrale belga

