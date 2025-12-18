Il belga D’hondt arbitra Losanna-Fiorentina: poca esperienza anche in Conference

Lothar D’hondt è l'arbitro belga designato da Rosetti per la sesta e ultima giornata della fase campionato di Conference League. Sarà lui, fischietto belga di 31 anni con poca esperienza in Europa, a dirigere Losanna-Fiorentina, stasera alle 21.
la scheda
D'hondt ha diretto una sola gara di Conference League in questa stagione, ha poca esperienza nelle competizioni europee
D'hondt vanta molte direzioni nel campionato belga, dove si è fatto notare per la precisa gestione di gara e per l’empatia con i calciatori. In questa stagione ha diretto una sola gara di Conference League, una ciascuna nei turni preliminari di qualificazione a Champions League ed Europa League, oltre a tre gare di Youth League. La sua esperienza non è molta, come emerge dalle gare dirette fino qui. Questa gara sarà utile anche a lui per accrescerla e rafforzarsi in Europa. La media di sanzioni disciplinari per partita è 4,5 in media nella competizione.
