Il belga D’hondt arbitra Losanna-Fiorentina: poca esperienza anche in Conference

Lothar D’hondt è l'arbitro belga designato da Rosetti per la sesta e ultima giornata della fase campionato di Conference League . Sarà lui, fischietto belga di 31 anni con poca esperienza in Europa, a dirigere Losanna-Fiorentina , stasera alle 21 .

D'hondt vanta molte direzioni nel campionato belga, dove si è fatto notare per la precisa gestione di gara e per l’empatia con i calciatori. In questa stagione ha diretto una sola gara di Conference League, una ciascuna nei turni preliminari di qualificazione a Champions League ed Europa League, oltre a tre gare di Youth League. La sua esperienza non è molta, come emerge dalle gare dirette fino qui. Questa gara sarà utile anche a lui per accrescerla e rafforzarsi in Europa. La media di sanzioni disciplinari per partita è 4,5 in media nella competizione.