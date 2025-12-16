Losanna-Fiorentina, l’arbitro della gara: la designazione completa

Giovedì la Fiorentina vola in Svizzera per sfidare il Losanna. Il sito della UEFA ha comunicato l'arbitro della gara di Conference League:
La designazione arbitrale di Losanna-Fiorentina
Arbitro: Lothar D'hondt; Assistenti: Romain Devillers BEL e Nico Claes; Quarto uomo: Wesli De Cremer; Video Assistant Referee: Jan Boterberg; Assistente Video Assistant Referee: Bert Put
