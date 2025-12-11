Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altri campionati conference league EL e ECL [Live] – La Roma parte bene, il Bologna no

RISULTATI DI EUROPA LEAGUE E CONFERENCE LEAGUE

EL e ECL [Live] – La Roma parte bene, il Bologna no

Europa League
Segui su Violanews le gare ed i risultati in tempo reale di UEFA Europa League e UEFA Conference League 2025-26
Roberto Vinciguerra
Roberto Vinciguerra Redattore 

Vi proponiamo, tramite www.numericalcio.it, i risultati in tempo reale delle gare di Europa League e Conference League 2025-26 

CONFERENCE LEAGUE

EUROPA LEAGUE

Celta-Bologna1-0
[LIVE]
Celtic-Roma0-1
[LIVE]
RISULTATI  IN TEMPO REALE
->  Ranking UEFA – La Fiorentina si conferma nei primi 30 posti
 

CONFERENCE LEAGUE

Fiorentina-Dynamo Kyiv2-1

 

Leggi anche
Calendario – Quattro gare in 14 giorni: il futuro della Fiorentina è adesso
Marcatori stagionali: quinto centro per Gudmundsson. Tutti i numeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA