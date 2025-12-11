Vi proponiamo, tramite www.numericalcio.it, i risultati in tempo reale delle gare di Europa League e Conference League 2025-26
|Celta-Bologna
|1-0
[LIVE]
|Celtic-Roma
|0-1
[LIVE]
RISULTATI IN TEMPO REALE
|Fiorentina-Dynamo Kyiv
|2-1
