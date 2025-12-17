Novanta minuti che valgono... due partite. La Fiorentina si prepara a vivere l’ultima e decisiva giornata della fase campionato di Conference League, con una classifica cortissima e una serie di incroci che possono determinare posizionamenti molteplici. Tutte le partite si giocheranno in contemporanea, dettaglio che rende ancora più complesso il quadro, obbligando i viola a guardare non solo al proprio risultato, ma anche a ciò che accadrà sugli altri campi.
VIOLA NEWS altri campionati conference league Cosa serve alla Fiorentina per evitare i playoff di Conference? Le combinazioni
altri campionati
Cosa serve alla Fiorentina per evitare i playoff di Conference? Le combinazioni
Lo studio sui risultati che qualificano o meno la Fiorentina direttamente agli ottavi di finale
Prima di entrare nel merito degli scenari, è bene ricordare i criteri gerarchici stabiliti dalla UEFA in caso di arrivo a pari punti: punti, differenza reti, gol segnati, gol in trasferta, numero di vittorie e vittorie in trasferta. Parametri fondamentali che incidono direttamente sulla posizione finale della Fiorentina.
Attualmente i viola sono undicesimi con 9 punti e differenza reti +4, a ridosso dell’ottavo posto che garantirebbe l’accesso diretto agli ottavi di finale, evitando il turno playoff.
© RIPRODUZIONE RISERVATA