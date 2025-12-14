Fiorentina e Verona non possono sbagliare al Franchi. Soprattutto i viola sono obbligati a vincere, cosa mai riuscita in questo campionato. Sia Vanoli che Zanetti sono sotto pressione. Ecco le scelte dei due allenatori, con le formazioni ufficiali:
Formazioni ufficiali: niente difesa a 4. La scelta tra Fagioli e Nicolussi
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. All. Zanetti
