Alle 18:45, presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, il fischio d'inizio della penultima sfida della League Phase di Conference League della Fiorentina contro la Dinamo Kiev. Sorprese in casa viola: Martinelli ancora una volta in panchina, in difesa riposano Marì e Ranieri. Torna Richardson a centrocampo e davanti c'è Moise Kean al posto di Piccoli. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS partite formazioni ufficiali Fiorentina-Dinamo Kiev, formazioni ufficiali: Martinelli fuori. Due le sorprese
altri campionati
Fiorentina-Dinamo Kiev, formazioni ufficiali: Martinelli fuori. Due le sorprese
Le formazioni ufficiali di Fiorentina e Dinamo Kiev per la sfida di Conference League con fischio d'inizio alle 18:45 al Franchi
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodò, Richardson, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Kean, Dzeko.
DINAMO KIEV (4-3-3): Neshcheret; Tymchyk, Zakharchenko, Thiare, Dubinchak; Pikhalonok, Mykhailenko, Shaparenko; Voloshyn, Guerrero; Kabaiev.
© RIPRODUZIONE RISERVATA