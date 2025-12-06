VIOLA NEWS partite formazioni ufficiali Sassuolo-Fiorentina, formazioni ufficiali: ancora 3-5-2. La scelta su Gudmundsson

Sassuolo-Fiorentina, formazioni ufficiali: ancora 3-5-2. La scelta su Gudmundsson

Sassuolo-Fiorentina formazioni
Ecco gli undici scelti da Paolo Vanoli per il delicatissimo impegno di oggi contro il Sassuolo.
Sono appena state diramate le scelte ufficiali di Fabio Grosso e Paolo Vanoli per Sassuolo-Fiorentina. Il tecnico dei gigliati sceglie come modulo ancora il 3-5-2: Comuzzo, Pablo Marì e Ranieri i tre di difesa, Dodo e Parisi sulle fasce mentre Kean guiderà l'attacco sostenuto da Gudmundsson. Le scelte dei tecnici:

SASSUOLO (4-3-3):Muric; Walukiewicz, Idzez, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

 

