Sono appena state diramate le scelte ufficiali di Palladino e Vanoli. Il tecnico viola opta ancora per il 3-5-2: Pongracic, Pablo Marì e Ranieri i tre di difesa, Parisi e Fortini sulle fasce mentre Kean guiderà l'attacco affiancato da Piccoli. Le scelte dei tecnici:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS partite formazioni ufficiali Atalanta-Fiorentina, formazioni ufficiali: ancora due punte, un ritorno a destra
partite
Atalanta-Fiorentina, formazioni ufficiali: ancora due punte, un ritorno a destra
Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Fiorentina: Pongracic, Pablo Marì e Ranieri i tre di difesa, Parisi e Dodo sulle fasce mentre Kean guiderà l'attacco affiancato da Piccoli.
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere; Lookman, Scamacca. All. Palladino
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Piccoli. All. Vanoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA