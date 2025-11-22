Sono appena state diramate le formazioni ufficiali da parte di Vanoli e Spalletti. Torna Kean dal 1' minuto per i viola, affiancato da Piccoli e non da Gudmundsson A sinistra si rivede Parisi, Torna Fagioli in cabina di regia al posto di Nicolussi. Ecco le formazioni complete:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS partite formazioni ufficiali Fiorentina-Juventus, formazioni ufficiali: riecco Fagioli, fuori Gudmundsson
partite
Fiorentina-Juventus, formazioni ufficiali: riecco Fagioli, fuori Gudmundsson
Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus: torna Kean titolare per Vanoli. Fischio d'inizio alle ore 18
FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean. All. Vanoli.
JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Mckennie, Thuram, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Spalletti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA