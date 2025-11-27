Formazioni ufficiali: Comuzzo al centro. Davanti c’è Dzeko, la scelta su Gud

Fiorentina e AEK Atene si sfidano al Franchi. Vanoli e Nikolic vogliono i 3 punti, per salire ancora di più nella classifica della League Phase. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:
partite
Le scelte di Vanoli e Nikolic. Il tecnico viola punta su Gudmundsson e Dzeko
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi; Dzeko, Gudmundsson. All. Vanoli
AEK (4-4-1-1): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilos; Gacinovic, Pineda, Pereyra, Koita; Marin; Jovic. All. Nikolic
