Il classe '99 della Fiorentina salterà la prossima partita di campionato per squalifica, con il Parma al Tardini
Redazione VN

Scatta la squalifica per Luca Ranieri. Il difensore viola, diffidato prima della partita, è stato ammonito al 65' per un fallo ai danni di Bertola. Proprio per questo, il classe '99 della Fiorentina salterà la prossima partita di campionato, con il Parma al Tardini, sfida cruciale per i bassi fondi della classifica

