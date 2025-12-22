Comuzzo, lo scontro con Davis costa caro. 15 punti di sutura per il centrale

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Pietro Comuzzo. Dopo il duro scontro di gioco rimediato ieri contro l’Udinese, che lo aveva costretto a giocare con una vistosa fasciatura alla testa, al difensore della Fiorentina sono stati messi 15 punti si sutura. Il tutto già negli spogliatoi a fine partita, negli spogliatoio, come riportato da Radio Bruno.
