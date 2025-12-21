Comuzzo come il suo idolo Chiellini: in campo con la fasciatura in testa

Dopo un contrasto con Davis, Comuzzo ha dovuto farsi medicare dallo staff viola: fasciatura e retina in testa

Idolo dichiarato personalmente da Comuzzo, Giorgio Chiellini, è famoso anche per le sue fasciature in testa dopo i tanti colpi subiti alla testa in dei contrasti di gioco. Lo stesso oggi è toccato al classe 2005 viola, che dopo un contrasto con Davis, ha dovuto farsi medicare dallo staff viola. Al suo rientro in campo, il centrale viola è apparso con una fasciatura e una retina in testa.