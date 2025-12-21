Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola infortuni Comuzzo come il suo idolo Chiellini: in campo con la fasciatura in testa

news viola

Comuzzo come il suo idolo Chiellini: in campo con la fasciatura in testa

Comuzzo come il suo idolo Chiellini: in campo con la fasciatura in testa - immagine 1
Dopo un contrasto con Davis, Comuzzo ha dovuto farsi medicare dallo staff viola: fasciatura e retina in testa
Tommaso Ormini

Idolo dichiarato personalmente da Comuzzo, Giorgio Chiellini, è famoso anche per le sue fasciature in testa dopo i tanti colpi subiti alla testa in dei contrasti di gioco. Lo stesso oggi è toccato al classe 2005 viola, che dopo un contrasto con Davis, ha dovuto farsi medicare dallo staff viola. Al suo rientro in campo, il centrale viola è apparso con una fasciatura e una retina in testa.

Leggi anche
Femminile, infortunio al piede per Lina Hurtig: il report medico
Lotta salvezza: tegola per il Lecce. Il 10 Berisha fuori in lacrime

© RIPRODUZIONE RISERVATA